هنا خطوات التقديم.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية العامة

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في تحسين درجات أبنائهم من خلال اللجوء إلى باب التظلمات على النتيجة، للحصول على درجات إضافية تزيد درجاتهم من أجل الحصول على نسب مئوية تساعدهم في الإلتحاق بكليات أفضل.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات للثانوية العامة 2018، (644,715) طالب وطالبة، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079)، مؤكدًا على النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%.).

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن تظلمات الثانوية العامة:

* الوزارة سوف تفتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للطلاب الراغبين فى تقديم تظالمات بعد غد الأحد لمدة شهر.

*الطالب الذى يرغب فى التقدم بالتظلم عليه أن يسدد مبلغ 100 جنيه فى أحد البنوك الوطنية، عن كل مادة يرغب التظلم فيها، فى حساب صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، على أن يتم استقبال الطلبات فى مقار المدارس، التى ستعلن عنها الوزارة لاحقا لكل مديرية تعليمية.

*بعد دفع المبلغ وتحديد المواد، يتحدد موعد للطالب للاطلاع على صورة كراسة الامتحان المتظلم من نتيجتها، في " الكنترول" التابع له.

* يتسلم الطالب استمارة لتدوين ملاحظاته على كراسة امتحانه، وتتمثل الملاحظات في: عدم تقدير أحد الأسئلة، خطأ في رصد الدرجات من داخل كراسة الإجابة إلى "المراية"، خطأ في نجميع "المراية"، عدم تصحيح إجابة سرال في المسودة.

* يرسل "الكنترول" كراسة الطالب واستمارة الملاحظات إلى مستشار المادة لبحث مدحى أحقية الطلاب في درجات إضافية.

*في حالة استحقاق الطالب درجات إضافية يحصل عليها ويتم إبلاغ مكتب التنيق لتعديل مجموعه ومن ثم رغباته في الالتحاق بالكليات المختلفة.

*في حالة احتساب درجة إضافية للطالب أو أكثر يجازى كل من شارك في أعمال تصحيح كراسة الامتحان في المرة الأولى بسبب الخطأ.

* إذا استحق الطلب درجات إضافية يسترد مبلغ المائة جنيه التي دفعها عند التقدم بالتظلم.