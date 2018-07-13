انتحار طفل بتناول حبوب حفظ الغلال لعدم عمله بورشة نجارة في البحيرة

شهدت قرية شتت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حادثة مؤسفة حيث أقدم تلميذ بالصف السادس الابتدائي، علي الانتحار بحبوب حفظ الغلال، لعدم ذهابه للعمل بورشة نجارة يمتلكها عمه.



وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام، يفيد بوصول الطفل "رضا ب.ع" 12 سنة، بالصف السادس الابتدائي ومقيم بقرية شتت الأنعام بدائرة المركز، مصاب بتسمم جراء تناول مادة سامة وتوفي.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث، وبإشراف العقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين تناول الطفل حبوب حفظ الغلال، بسبب قيام والديه بالضغط عليه للذهاب للعمل بورشة النجارة ملك عمه.



وبسؤال والديه، قررا بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8252 إداري مركز إيتاي الباورد وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار أحمد ماهر وكيل النائب العام وسكرتارية محمد الشرقاوي وبإشراف المستشار إبراهيم المنشاوي مدير النيابة، تشريح جثة الطفل المتوفي عن طريق الطب الشرعي.