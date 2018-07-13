رئيس فيفا: مونديال 2022 سيكون في الشتاء





كشف جياني انفانتينو رئيس الفيفا بأن بطولة كأس العالم المقبلة في 2022 بقطر ستكون في فصل الشتاء وليس في الصيف، كما تحدث عن زيادة عدد منتخبات البطولة إلى 48 فريقًا في مونديال 2026.





وقال إنفانتنو في تصريحات في مؤتمر صحفي : "أخذنا قرار زيادة الفرق بعد دراسة، لقد بدأت البطولة بـ 13 فريقًا فقط لكن الآن زاد عدد الاتحادات، كما أن هناك عددًا من الفرق القوية التي لم تتأهل مثل تشيلي والكاميرون".





وأضاف : "رأيتم كيفت احتفلت بنما بهدفها في إنجلترا وكأنهم فازوا باللقب. هذا هو ما نبحث عنه".





وعن هيمنة المنتخبات الأوروبية في الدور نصف النهائي، قال انفانتينو : "نعم أوروبا سيطرت على البطولة، لكن من قبل أيضًا كان لدنيا فرق أمريكا اللاتينية وفي نفس الوقت المستويات كانت متقارية للغاية، هناك عناصر بسيطة صنعت الفارق. التفوق الأوروبي يجب أن يدفعهم لبذل مزيد من الجهد".





وعن استياء البعض من نيمار بسبب ادعاءه الإصابة، قال انفانتينو :"نيمار لاعب موهوب ولا يمكنني أن أقول أي شيء سلبي عنه أو أعلق على ما يفعله. نتمني أن نرى منه التركيز على إظهار مهارات كرة القدم".





وعن موعد إقامة بطولة كأس العالم 2022، أكد إنفانتينو : "توقيت بطولة 2022 تم اتخاذه في الشتاء".





وعن رغبة الأرجنتينن وأوروجواي في تنظيم مونديال 2030 وتأثيره على إسناد تنظيمه في 2026 للملف الثلاثي (كندا وأمريكا والمسكييك)، قال انفانتينو : "لا، لن يؤثر لأنهما اتحادين قاريين مختلفين".





وعن إعادة توزيع المقاعد مع زيادة عدد المنتخبات، اختتم انفانتينو تصريحاته قائلاً : "قرار إعادة توزيع المقاعد مرتبط بزيادة عدد الفرق بشكل عام والأمور أيضًا مرتبطة بتاريخ كل قارة، نيجيريا والسنغال والمغرب قدَّموا مستويات مميزة في مونديال روسيا تستحق التقدير".



