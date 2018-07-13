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بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:06 م
بدء عمومية أطباء الأسنان الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
الجمعية العمومية
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ميسون أبو الحسن
 
بدأت منذ قليل، الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان؛ للتصويت على تعديل بعض بنود لائحة النقابة، بحضور المستشار طه عادل، عضو النيابة الإدارية والشؤون القانونية للنقابة، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طبيب.

وتناقش العمومية، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون، ولائحة النقابة الداخلية.

الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة في إبريل الماضي، أعلنت موافقتها على زيادة رسم الترشح بالانتخابات، بإضافة مصروفات إدارية وتبرعات للمرشحين على مقاعد النقابة العامة لتصل إلى 100 جنيه، والنقابات الفرعية 50 جنيهًا، وتعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد 3 آلاف جنيه لتسجيل غرف العمليات ومعامل الباثولوجيا طبقًا لقرار المجلس، وإضافة توقيع وكيل النقابة وأمين الصندوق لتوقيعات النقيب لدى البنوك.
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)
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