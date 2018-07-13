بدء "عمومية أطباء الأسنان" الطارئة للتصويت على تعديل اللائحة (صور)

بدأت منذ قليل، الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان؛ للتصويت على تعديل بعض بنود لائحة النقابة، بحضور المستشار طه عادل، عضو النيابة الإدارية والشؤون القانونية للنقابة، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طبيب.





وتناقش العمومية، اعتماد توقيعات أخرى لأعضاء هيئة المكتب لدى البنوك بالمخالفة للقانون، ولائحة النقابة الداخلية.



