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رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:05 م
رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
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مروى الجلاصي
 


 

إحتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، عملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، و التي أقرت بمواعيد مرحلة الذهاب، كالتالي:

الجولة 1: 18 و19 أوت

مباريات التدارك للجولة الأولى يومي 22 و23 أوت

الجولة 2: 1 و2 سبتمبر

الجولة 3: 15 و16 سبتمبر

مباريات التدارك للجولة الثالثة يومي 26 و27 سبتمبر

الجولة 4: 6 و7 أكتوبر

الجولة 5: 19 و20 أكتوبر

الجولة 6: 27 و28 أكتوبر

الجولة 7: 3 و4 نوفمبر

مباريات التدارك للجولة السابعة 21 و22 نوفمبر

الجولة 8: 25 نوفمبر

الجولة 9: 28 نوفمبر

الجولة 10: 1 و2 ديسمبر

الجولة 11: 8 و9 ديسمبر

الجولة 12: 12 ديسمبر

الجولة 13: 15 و16 ديسمبر

و يذكر بأنه لدواعي أمنية، لن يتزامن كلاسيكو النادي الصفاقسي و النجم الساحلي مع دربي العاصمة بين النادي الإفريقي و الترجي الرياضي، و دربي قابس بين الملعب القابسي والمستقبل الرياضي بقابس.
رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
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