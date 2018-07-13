رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:05 م
مروى الجلاصي
إحتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، عملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، و التي أقرت بمواعيد مرحلة الذهاب، كالتالي:
الجولة 1: 18 و19 أوت
مباريات التدارك للجولة الأولى يومي 22 و23 أوت
الجولة 2: 1 و2 سبتمبر
الجولة 3: 15 و16 سبتمبر
مباريات التدارك للجولة الثالثة يومي 26 و27 سبتمبر
الجولة 4: 6 و7 أكتوبر
الجولة 5: 19 و20 أكتوبر
الجولة 6: 27 و28 أكتوبر
الجولة 7: 3 و4 نوفمبر
مباريات التدارك للجولة السابعة 21 و22 نوفمبر
الجولة 8: 25 نوفمبر
الجولة 9: 28 نوفمبر
الجولة 10: 1 و2 ديسمبر
الجولة 11: 8 و9 ديسمبر
الجولة 12: 12 ديسمبر
الجولة 13: 15 و16 ديسمبر
و يذكر بأنه لدواعي أمنية، لن يتزامن كلاسيكو النادي الصفاقسي و النجم الساحلي مع دربي العاصمة بين النادي الإفريقي و الترجي الرياضي، و دربي قابس بين الملعب القابسي والمستقبل الرياضي بقابس.