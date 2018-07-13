رسميا.. مواعيد مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم 2018/2019 (صور)













إحتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، عملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، و التي أقرت بمواعيد مرحلة الذهاب، كالتالي:





الجولة 1: 18 و19 أوت





مباريات التدارك للجولة الأولى يومي 22 و23 أوت





الجولة 2: 1 و2 سبتمبر





الجولة 3: 15 و16 سبتمبر





مباريات التدارك للجولة الثالثة يومي 26 و27 سبتمبر





الجولة 4: 6 و7 أكتوبر





الجولة 5: 19 و20 أكتوبر





الجولة 6: 27 و28 أكتوبر





الجولة 7: 3 و4 نوفمبر





مباريات التدارك للجولة السابعة 21 و22 نوفمبر





الجولة 8: 25 نوفمبر





الجولة 9: 28 نوفمبر





الجولة 10: 1 و2 ديسمبر





الجولة 11: 8 و9 ديسمبر





الجولة 12: 12 ديسمبر





الجولة 13: 15 و16 ديسمبر



