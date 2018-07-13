"إنفانتينو" يشيد بنجاح روسيا في تنظيم كأس العالم





أشاد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بنجاح روسيا في تنظيمها لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا على أرضها، كما هنأ منتخبي فرنسا وكرواتيا بالوصول للمباراة النهائية.





وقال إنفانتينو في تصريحات في مؤتمر صحفي : "أشكر الجميع هنا في روسيا وكل من ساهم في نجاح هذا الحدث. أشكر الحكومة والشعب والفرق المتطوعة على هذا النجاح الكبير. إنَّه نجاح كبير لبطولة كبيرة".





وأضاف : "روسيا تغيَّرت. لقد أصبحت بلد كرة القدم ليس فقط بتنظيم كأس عالم عالي المستوى لكن كرة القدم أصبحت في دماء الشعب والفيفا سيكون بجانب روسيا للتأكيد على مواصلة ذلك".





وتابع : "روسيا بلد جميلة مليئة بالتاريخ وهذا كان واضحًا في كل المدن الملايين الذين قدموا استمتعوا بالحدث ليس فقط في موسكو لكن في كل المدن، كما أنَّ الجماهير التي حضرت أعطت انطباعًا إيجابيًا عن بلادها".





واختتم انفانتينو تصريحاته قائلاً : "أشكر الفرق الـ32 التي شاركت في البطولة ونقدم تهانينا لفرنسا وكرواتيا لوصولهما إلى النهائي، لقد أظهرا مستوى رائعًا طوال البطولة".



