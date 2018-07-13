تفاصيل 14 مشروعًا استثماريًا لتوفير 1074 فرصة عمل بالبحيرة

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، توفير البيئة الخصبة والجيدة للاستثمار الجاد على ارض المحافظة وتيسير كافة الإجراءات على المستثمرين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية.



وجاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار، حيث تم الموافقة على عدد 14 مشروع استثماري بتكلفة 289 مليون و200 ألف جنية لتوفر أكثر من 1074 فرصة عمل.



المشروعات عبارة عن وحدة جرش وخلط أعلاف على مساحة 360 مترا بناحية مؤسسة البستان بالدلنجات باستثمارات 3 مليون وتوفر 5 فرص عمل، ومشروع إنتاج حيواني ومشتملاته على مساحة 10 آلاف متر بناحية قرية محمد متولي الشعراوي بأبو المطامير باستثمارات 17 مليونا و400 ألف يوفر 20 فرصة عمل، ومشروع تلاجه حفظ الخضر والفاكهة على مساحة 3000 متر ومحطة فرز وتعبئة على مساحة 1000 متر بناحية الكيلو 103 مصر إسكندرية الصحراوي بوادي النطرون باستثمارات 3 ملايين جنيه، توفر 20 فرصة عمل.



بالإضافة إلى محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة وثلاجات لتبريد وحفظ الخضروات والفاكهة بمشتملاتها على مساحة 80 ألف متر2 بالنوبارية باستثمارات 250 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مؤقته و225 من الإداريين، ومحطة فرز وتعبئة بمشتملاتها على مساحة 6100 متر وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 2000 متر ومعمل ألبان على مساحة 1000 متر ومجزر آلي على مساحة 500 متر وميزان بسكول على مساحة 600 متر وذلك بناحية النوبارية الكيلو 71 بأبو المطامير باستثمارات 7 ملايين جنيه، وتوفر30 فرصة عمل.



وكذا إقامة مشروع إنتاج داجني على مساحة 1200 متر بناحية وادي النطرون باستثمارات 200 ألف جنيه ويوفر 4 فرص عمل، وإقامة عدد 18 محل مبيدات وأسمدة وتقاوي ومبيدات زراعية على مساحة 400 متر بناحية النوبارية باستثمارات مليون و900 ألف جنيه وتوفر 25 فرصة عمل، وإقامة محلات بيع مبيدات وتقاوي وآلات زراعية على مساحة 400 متر بناحية قرية النوبارية باستثمارات 800 ألف و25 فرصة عمل.



بالإضافة إلي محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 500 م وثلاجة خضر وفاكهة علي مساحة 680م بناحية مركز بدر باستثمارات مليون و130 ألفا توفر 30 فرصة عمل، ومشروع مبيدات وتقاوي زراعية بناحية النوبارية وأبو المطامير علي مساحه 400م بتكاليف استثماريه 830 ألف جنيه و25 فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة 12 ألفا و800م بناحية عزبة يوسف العسكري بإيتاي البارود باستثمارات 3 ملايين و900 ألف جنيه وتوفر 165 فرصة عمل.