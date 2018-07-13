موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 22 سفينة اليوم
الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:00 م
جهندا عبد الحليم
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 22 سفينة.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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