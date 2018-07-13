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موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 22 سفينة اليوم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:00 م
موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 22 سفينة اليوم
موانئ بورسعيد
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جهندا عبد الحليم
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 22 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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