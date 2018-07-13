موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 22 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 22 سفينة.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.





ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.





كما يتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



