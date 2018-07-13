انتحار طالب ثانوية عامة فشل في الحصول على مجموع بالمنيا

انتحر طالب ثانوية عامة بإحدى قرى مركز المنيا، لفشله في الحصول على مجموع بشهادة الثانوية، وعودته من محافظة القاهرة بعد فشله في الحصول على فرصة عمل أيضا، ونشوب خلافات بينه وبين أسرته، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الحميات.





كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائي، يفيد بوصول عبد الله مسعود عبد الرشيد، 18 عامًا، طالب ثانوية عامة، ومقيم بقرية منشأة الدهب القبلية، إلى مستشفى الحميات، جثة هامدة، وتم ندب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.





وبإجراء التحريات تبين أن الطالب كان يمر بظروف نفسية بعد أن فشل في الحصول على مجموع بالثانوية العامة، وعودته من محافظة القاهرة بعد فشله في الحصول على فرصة عمل أيضا، ونشب خلاف بينه وبين أسرته فقام بلف حبل حول رقبته وشنق نفسه ولقى حتفه على الفور.



