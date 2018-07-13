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السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:58 م
السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)
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محمد نبيل
 
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، الجمعة، على حريق هائل نشب داخل مصنع بلاستيك بباسوس التابعة للقناطر الخيرية.


كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز القناطر الخيرية يفيد بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بباسوس بالقناطر الخيرية، علي الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة علي الحريق ومن امتداده للمناطق المجاورة.


وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق نتيجة إشتعال النيران بأحد السيارات بالمصنع، دون خسائر في الأرواح.


ومن جانبه دفع مجلس مدينة القناطر الخيرية برئاسة رجب عبد الرازق النقيدي، ب 3 لوادر لازالة اثار الحريق.‏


وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.
السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)
السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)
السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)
السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية (صور)
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