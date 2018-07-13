ألمانيا تسلم الحارس الشخصي لبن لادن إلى تونس‎

أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقاف الحارس الشخصي لبن لادن، بعد أن تسلّمته تونسمن ألمانيا صباح اليوم الجمعة 13 جويلية 2018.





و قد أكد سفيان السليتي الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بأن القطب قد أذن بإيقاف حارس بن لادن للبحث في الموضوع منذ جوان 2018، وتم الإذن للوحدة الوطنية للأبحاث بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالتعهد بالملف.





و يذكر أن الحارس الشخصي لبن لادن يدعى "سامي" و هو من مواليد سنة 1976، و قد تم إصدار تعليمات بإدراجه في التفتيش نظرا لوجود معلومات تفيد بتورطه بأنشطة متطرفة في ألمانيا، إلى جانب معطيات أخرى تفيد بأنّه تلقى تدريبات في أفغنسان مع إمكانية اضطلاعه سابقا بمهمة الحارس الشخصي لبن لادن.



