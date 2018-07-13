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إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:57 م
إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)
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إسلام أمين
 
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة وادي النطرون، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة عدد 14 حالة تعدي علي مساحة 264 فدان بوادي النطرون.

وتمت إزالة عدد ٩ حالات تعدى على ارض وزارة الآثار بمساحة ٢٥٢ فدان من مباني وزراعات وآبار وعدد ٥ حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة ١٢ فدان بأسوار ومباني.

وأشادت محافظ البحيرة، بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة التعديات ووجهت بتكرار تلك الحملات المكبرة بمدن ومراكز المحافظة ووضع برنامج زمني للتنفيذ.
إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)
إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)
إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)
إزالة حالات تعدِ على 264 فدانا بوادي النطرون (صور)
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