غدا.. بدء تشغيل المرحلة الأولى من نفق النهضة

تبدأ محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى فى تشغيل المرحله الاولى من مشروع نفق النهضه غداً السبت فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر.





وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن مشروع نفق النهضة يعد إضافة مرورية كبيره للمحافظة ويساهم بشكل كبير فى القضاء على التكدسات المرورية بمحيط جامعة القاهرة، مضيفا ان المحافظة ساهمت فيه بـ 100 مليون جنية من اجمالى تكلفته البالغة 402 مليون جنيه.





وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد خطه تحويلات مرورية على النحو الآتى:





أسفل النفق :





· القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الاعظم





· القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة





مسطح النفق :





· القادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة





· القادم من نفق الجلاء اتجاه كوبرى الجامعة





· القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النيل السياحى





وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.



