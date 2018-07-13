مني الشاذلي تستضيف أسرة فيلم "الرجل الأخطر" اليوم (فيديو وصور)

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أسرة فيلم "الرجل الأخطر"، وذلك من خلال برنامجها "معكم"، في حلقة اليوم الجمعة وتعرض في تمام الساعة التاسعة مساء علي شاشة cbc، ويتواجد في الحلقة النجم سامح حسين وإدوارد وسلميان عيد وأحمد حلاوة والمنتجة سلمي الشرقاوي والمخرج مرقس عادل للحديث عن الفيلم وكواليسه.





ويتناول الفنان سامح حسين الحديث حول طبيعة الشخصية التي قدمها من خلال الفيلم وأسباب حرصه على تقديم شكل مختلف بداية من الدور وصولًا إلى اللوك المختلف كثيرا عن شكله الطبيعي ولاحظه الجمهور من الملصقات الدعائية للفيلم.





وأشار الفنان سليمان عيد إلى أن أجواء المرح التي جمعت مجموعة من نجوم الكوميديا المشاركين في العمل، وأن هناك العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت في كواليس تصوير بعض المشاهد متطرقا إلى مشاهد بعينها تم حذفها بعدما أفسدها الجمهور.





من جانبه تحدث الفنان إدوارد عن تفاصيل الشخصية التي قدمها داخل أحداث الفيلم وعن تعاونه مع سامح حسين والتطرق الي بعض المواقف الكوميدية التي حدثت في كواليس "الرجل الأخطر".





فيما أشار الفنان القدير أحمد حلاوة لعلاقته الممتدة بسامح حسين عبر سنوات طويلة منذ أن كان يدرس له التمثيل في مسرح جامعة حلوان وحتى مشاركتهما العمل سويا في هذا الفيلم، مشيرا إلى تميز حسين في مرحلته الجامعية برغم أنه كان يقدم أدوارا مسرحية تراجيدية.





وتحدثت المنتجة سلمي الشرقاوي في الحلقة عن اسباب تحمسها لخوض تجربة الإنتاج لاول مرة واسباب اختيار اسم "فريدة" لشركة الانتاج.





كما تحدث المخرج مرقس عادل عن فكرة الفيلم وأسباب اختياره لنجوم الفيلم والحدوتة التي ناقشت الفيلم واسلوب الاخراج الذي اتبعه وبعض المواقف الطريقة التي حدثت مع الابطال داخل الكواليس.





فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبنس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وبه اسقاطات علي الواقع الذي نعيشه من زخلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الاونة الاخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.





"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا وتأليف جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور مرقس عادل ومخرج منفذ محمد بدير ومنتج فني مينا فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي ومهندس ديكور تامر اسماعيل ومهندس الصوت مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي موسي صبري، ومن انتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.



