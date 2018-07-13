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البابا تواضروس يحضر احتفال السفارة المصرية بفيينا بذكرى ٢٣ يوليو (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:36 م
البابا تواضروس يحضر احتفال السفارة المصرية بفيينا بذكرى ٢٣ يوليو (صور)
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جيهان عزمي
 
حضر قداسة البابا تواضروس الثاني، بناء على دعوة السفير عمرو عامر سفير مصر في فيينا، احتفال السفارة المصرية في النمسا بمناسبة مرور ٦٦ سنة على قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

شارك الحفل أكثر من خمسين سفيرا ودبلوماسيا من الدول المختلفة وأكثر من ثلثمائة من الحضور في احتفال ضخم، والذين أبدوا سعادة لمقابلة قداسة البابا.

كان قداسة البابا قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين الماضي قادمًا من إيطاليا، في زيارة رعوية لإيبارشية النمسا.
البابا تواضروس يحضر احتفال السفارة المصرية بفيينا بذكرى ٢٣ يوليو (صور)
البابا تواضروس يحضر احتفال السفارة المصرية بفيينا بذكرى ٢٣ يوليو (صور)
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