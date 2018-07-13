البابا تواضروس يحضر احتفال السفارة المصرية بفيينا بذكرى ٢٣ يوليو (صور)

حضر قداسة البابا تواضروس الثاني، بناء على دعوة السفير عمرو عامر سفير مصر في فيينا، احتفال السفارة المصرية في النمسا بمناسبة مرور ٦٦ سنة على قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.





شارك الحفل أكثر من خمسين سفيرا ودبلوماسيا من الدول المختلفة وأكثر من ثلثمائة من الحضور في احتفال ضخم، والذين أبدوا سعادة لمقابلة قداسة البابا.



