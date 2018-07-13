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وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:33 م
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)
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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وبرفقته اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والنائب محمود خميس عضو مجلس النواب مركز شباب بلبيس للتعرف على كافة إحتياجات المركز والعمل على توفيرها لخدمة أهالي المدينة وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المركز.

والتقى الوزير والمحافظ بأعضاء الجمعية العمومية مؤكدين أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الشباب والرياضة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت على أرض مدينة العاشر من رمضان إنطلاق فاعليات مارثون يلا نجري بحضور وزير الشباب ووكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 2000 شاب وفتاه من مختلف مراكز ومدن المحافظة .
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)
وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز شباب بلبيس (صور)
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