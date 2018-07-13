ياسر جلال عن محمد رمضان: "ميقصدش حاجة من اللي بيقولها.. ده طيب" (فيديو)

قال الفنان ياسر جلال، إنه يحب الفنان محمد رمضان، موجهًا له التحية على مسلسل "نسر الصعيد"، الذي أدى بطولته خلال شهر رمضان المنقضي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري: "أنا واحد من اللي يعرفوا محمد رمضان عن قرب، وهو ميقصدش حاجة من اللي بيقولها، وبيخلي الموضوع حراق وفيه منافسة، لكن هو إنسان طيب جدًا".