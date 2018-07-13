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لماذا حزنت بنت "وحش الشاشة" من إدارة النادي الأهلي؟

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:22 م
لماذا حزنت بنت وحش الشاشة من إدارة النادي الأهلي؟
عائلة فريد شوقي
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شهيرة النجار
 
أنقل لكم حزن وألم بنت «وحش الشاشة»، أحد مؤسسى نادى القرن النادى الأهلى، عبير فريد شوقى، التى كتبت عبر صفحتها الشخصية متسائلة: «هل يعقل عندما أضم طليقى لعضويتى قبل إنفصالنا يجعله النادى عضوا أساسيا وأنا عضو تابع، ويتم فصلى، وإذا أردت العودة أدفع عضوية جديدة، هل يعقل أن الزوجة الجديدة لطليقى وأولاده يصبحون أعضاء أساسيين بالنادى وهى من عضويتى، وأنا يتم فصلى، الأصل يبقى فرع والفرع يبقى أصل، أنا قادرة مالياً ودفعت وعدت لكن غير القادرات يعملوا إيه؟».

الحقيقة، لا أجد تعليقاً على كلام عبير فريد شوقى سوى التعجب الكبير جداً، ونقل تلك الصرخة لمسئولى إدارة النادى الأهلى، وأتساءل هل هذه هى اللوائح المتبعة بالنادى أم هذا تعنت، وإن كانت هذه هى اللوائح أليس هذا ظلماً؟.. أرجو الإفادة.
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