وكيل "صحة السويس": 3 وفيات و19 مصابا في انقلاب ميكروباص
الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:19 م
أبوبكر عبد المعز
قال الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنن حادث انقلاب ميكروباص قد وقع فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بالكيلو 11 قبل كارته طريق السخنة – القطامية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، لـ "الفجر"، أن عدد المصابين ارتفع الى من 17 الى 19 مصاب من بينهم اطفال وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بحوض الدرس بالسويس وبعد عمل الاسعافات لهم خرج 13 حالة خروج تحسن، وهناك 6 حالات تم حجزهم وحالتين تم نقلهم لمستشفى السويس العام بالعناية المركزة منهم حالة بها تجمع دموي بمنطقة الصدر و4 حالات يتم تجهيز لهم جراحات مابين كسور فى الساق العمود الفقرى.
اوأشار إلى أن هناك ثلاث وفيات فى موقع الحادث شباب وكبار السن وتم نقلهم لمشرحة السويس والتواصل مع ذويهم واستخراج التصاريح الدفن لهم وتسليهمم لأهاليهم.
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