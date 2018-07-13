وكيل "صحة السويس": 3 وفيات و19 مصابا في انقلاب ميكروباص

قال الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنن حادث انقلاب ميكروباص قد وقع فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة بالكيلو 11 قبل كارته طريق السخنة – القطامية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس، لـ "الفجر"، أن عدد المصابين ارتفع الى من 17 الى 19 مصاب من بينهم اطفال وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحى بحوض الدرس بالسويس وبعد عمل الاسعافات لهم خرج 13 حالة خروج تحسن، وهناك 6 حالات تم حجزهم وحالتين تم نقلهم لمستشفى السويس العام بالعناية المركزة منهم حالة بها تجمع دموي بمنطقة الصدر و4 حالات يتم تجهيز لهم جراحات مابين كسور فى الساق العمود الفقرى.



