صحيفة عبرية: ما يجري في الخان الأحمر خُطط له منذ 40 عاماً





كشفت الصحفية والكاتبة عميرة هس، المحللة في صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة الإسرائيلية منذ أربعة عقود،

وتحديداً منذ 42 عاماً، اقترحت طرد البدو في المنطقة الواقعة إلى الشرق من القدس، وهي ذات المنطقة المعروفة باسم الخان الأحمر، والتي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى طرد سكانها منها، الأمر الذي أثار جدلاً عالمياً واسعاً.





وكشفت هس، عن وثائق سرية خاصة، تشير إلى طرح وزير الزراعة الحالي أوري اريئيل لمقترح خاص بطرد البدو من المنطقة الواقعة إلى الشرق من القدس.





وحملت الوثيقة توقيع اريئيل الذي اقترح أيضاً إقامة تخطيط كامل لمنطقة معاليه أدوميم وإقامة بلدة جماهيرية في هذه المنطقة عقب طرد البدو.





وكانت الخطة القديمة، بحسب الصحيفة، تقوم على تحويل هذه المنطقة إلى منتجع إسرائيلي، غير أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن ملائمة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تأجيله.



