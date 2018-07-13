الناتو: ألمانيا حليفةٌ ممتازة





دافع القائد العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو" الجنرال الأمريكي، كيرتس سكاباروتي، عن ألمانيا، في وجه انتقادات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.





وقال سكاباروتي في تصريحات لصحيفة لــ"زود دويتشه تسايتونج" الألمانية المقرر صدورها غداً السبت: "ألمانيا حليفة ممتازة"، مضيفاً أن ألمانيا ثاني أكبر دولة مساهمة بقوات في الحلف.





وذكر سكاباروتيا أن ألمانيا تلعب دوراً مهما سواء في تواجد الناتو في دول البلطيق، أو في مهمة الدعم في أفغانستان.





يذكر أن ترامب انتقد خلال قمة الناتو التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين في بروكسل، ألمانيا، على وجه الخصوص بسبب نفقات الدفاع التي يرى أنها ضئيلة للغاية.





وأيد سكاباروتيا أيضاً ضرورة أن تبذل ألمانيا المزيد من الجهود لزيادة نفقات الدفاع، وقال: "بالطبع الاستثمارات مهمةٌ للغاية، لأننا نعيش اليوم في عالم مختلف. المطالب المتعلقة بالسرعة والقدرات تتطلب هذه الاستثمارات.. نحن كحلف ناتو نشير إلى فجوات في هذه القدرات، وسيجرى سد هذه الفجوات بما يتفق مع خططنا الخاصة. أنا متفائل إزاء قيام ألمانيا بفعل ذلك".