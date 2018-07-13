سعر الدولار اليوم الجمعة 13-7-2018 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد ارتفاعه قرشين في بنك القاهرة، مع نهاية تعاملات أمس الخميس.





وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة قرشين إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وخفض البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستوياته في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية والعربي الأفريقي وقناة السويس عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.