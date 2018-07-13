مصطفى بدرة: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مطمئنة



وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن وصول الاحتياطي النقدي في مصر إلى أكثر من 44 مليار دولار، يعد رقما طيبا، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مطمئنة وإيجابية.



قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقه السليم، وبخطى ثابتة حتى الوقت الراهن.