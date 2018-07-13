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مصطفى بدرة: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مطمئنة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:04 م
مصطفى بدرة: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مطمئنة
الدكتور مصطفى بدرة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في طريقه السليم، وبخطى ثابتة حتى الوقت الراهن.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح " المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن وصول الاحتياطي النقدي في مصر إلى أكثر من 44 مليار دولار، يعد رقما طيبا، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مطمئنة وإيجابية.
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