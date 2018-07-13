وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)

في إطار زيارته لمدينة العاشر من رمضان، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية زيارة تفقدية لمبنى نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان مؤكداً أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم و الرعاية للأندية الرياضية لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في المجالات الإجتماعية والرياضية و التثقيفية .



