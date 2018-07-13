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وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:59 ص
وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)
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في إطار زيارته لمدينة العاشر من رمضان، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبرفقته اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية زيارة تفقدية لمبنى نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان مؤكداً أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم و الرعاية للأندية الرياضية لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في المجالات الإجتماعية والرياضية و التثقيفية .

ومن جهته أشاد محافظ الشرقية بالزيارة الناجحة لوزيرالشباب للمحافظة و تفقده لعدداً من المنشآت الرياضية لمتابعة سيرالعمل والخدمات المقدمة للأعضاء وللوقوف على إحتياجات المحافظة لتلبيتها للإرتقاء بقطاع الشباب و الرياضة داخل محافظة الشرقية .
وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)
وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)
وزير الشباب ومحافظ الشرقية في جولة تفقدية لنادي الرواد بالعاشر من رمضان​ (صور)
المزيد عن: وزير الشباب نادي الرواد محافظ الشرقية جولة تفقدية العاشر من رمضان​
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