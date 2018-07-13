وزير الشباب ومحافظ الشرقية في حوار مفتوح مع الشباب (صور)

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية التواصل مع الشباب و فتح قناة إتصال وتواصل معهم للإستماع إلى أرائهم و مقترحاتهم و للإستفادة منها في تطوير منظومة العمل و الإرتقاء بالخدمات المقدمة في قطاعي الشباب و الرياضة.





جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الشباب المشاركين في ماراثون " يلا نجري " بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والنائب محمد الزاهد و الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين و الأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب .





استمع الوزير والمحافظ لكافة المقترحات والأسئلة التي قدمها الشباب ووعد بدراستها و الإستفادة منها .





أكد الوزير على ضرورة الإهتمام بالأنشطة الرياضية و الثقافية داخل مراكز الشباب وقال : علينا جميعاً مسئولية إتجاه الوطن وأن نعمل و نساهم في تقدم ورقي المجتمع ولا مكان بيننا لمقصر أو مهمل في عمله مؤكداً أننا نعيش على أرض مصر لا فرق بين مسلم و قبطي فكلنا نسيج واحد.





ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية مد جسور الثقة بين الدولة و المواطن ليشارك المواطن في كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها الدولة بما يعود بالفائدة على الوطن و المواطن مشيراً إلى أن الدولة تسعى لبناء و تقدم الإنسان و خاصة الشباب من خلال تنميتهم و زيادة وعيهم الثقافي و السياسي ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري على أساس شامل و متكامل بدنيا و فكريا و ثقافيا خلال الفترة القادمة بإعتبار أن تنمية الإنسان أهم ركائز التنمية المستدامة .



