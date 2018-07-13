وزير الشباب ومحافظ الشرقية في حوار مفتوح مع الشباب (صور)
الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:57 ص
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية التواصل مع الشباب و فتح قناة إتصال وتواصل معهم للإستماع إلى أرائهم و مقترحاتهم و للإستفادة منها في تطوير منظومة العمل و الإرتقاء بالخدمات المقدمة في قطاعي الشباب و الرياضة.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الشباب المشاركين في ماراثون " يلا نجري " بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والنائب محمد الزاهد و الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين و الأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب .
استمع الوزير والمحافظ لكافة المقترحات والأسئلة التي قدمها الشباب ووعد بدراستها و الإستفادة منها .
أكد الوزير على ضرورة الإهتمام بالأنشطة الرياضية و الثقافية داخل مراكز الشباب وقال : علينا جميعاً مسئولية إتجاه الوطن وأن نعمل و نساهم في تقدم ورقي المجتمع ولا مكان بيننا لمقصر أو مهمل في عمله مؤكداً أننا نعيش على أرض مصر لا فرق بين مسلم و قبطي فكلنا نسيج واحد.
ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية مد جسور الثقة بين الدولة و المواطن ليشارك المواطن في كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها الدولة بما يعود بالفائدة على الوطن و المواطن مشيراً إلى أن الدولة تسعى لبناء و تقدم الإنسان و خاصة الشباب من خلال تنميتهم و زيادة وعيهم الثقافي و السياسي ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري على أساس شامل و متكامل بدنيا و فكريا و ثقافيا خلال الفترة القادمة بإعتبار أن تنمية الإنسان أهم ركائز التنمية المستدامة .
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بالتوسع في إقامة مراكز الشباب مشيراً أنه تم زيادة عدد مراكز الشباب داخل محافظة الشرقية في الفترة من 2015 إلى 2018 من 140 مركز إلى 361 مركز .
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