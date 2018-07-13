نيكى ميناج تقدم لكاردي بي هدية فخمة احتفالا بمولودتها الأولى

قررت نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج أن تنهى كل الشائعات المتداولة بشأن وجود خلافات كثيرة وصراع ضخم بينها وبين مغنية الراب الشابة كاردى بى البالغة من العمر 25 عاما.





أرسلت نيكى ميناج ذات الـ35 عاما هدية لكاردى بى احتفالا باستقبالها ابنتها الأولى مع المغنى اوفسيت، والهدية عبارة عن سلة تجمع عدد من الدمى وملابس الأطفال، وقدرت الهدية بـ5 آلاف دولار أمريكى، وذلك حسب موقع "The Blast".





وأشار الموقع أن ميناج اختارت الهدية من احدى المتاجر الكبرى الخاصة بالأطفال والموجودة فى نيويورك وهو "Petit Trésor".