وزير الشباب ومحافظ الشرقية يلتقيان الشباب المشارك في ماراثون يلا نجري "صور"

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على اللقاء بالشباب المشارك في ماراثون "يلا نجري" وذلك بمقر نادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، بحضور النائب محمد الزاهد، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والأستاذ وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وأكثر من 2000 شاب وفتاة.





وأكد وزير الشباب، ضرورة تشجيع الشباب والنشئ الصغير على ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن الجسم السليم يساعد في تقدم ورقي المجتمع ويرسل رسالة إلى أن شباب مصر بخير قادرين على المساهمة في صناعة مستقبل وطنهم.





وأوضح الوزير أهمية الاستثمار في العنصر البشري خلال الفترة القادمة والإهتمام بأماكن ممارسة الرياضة لتوسيع المشاركة الشبابية و لتشجيع الجميع على ممارستها لتقديم فرد صالح للمجتمع.





وشدد على ضرورة أن يعي الشباب أهمية العمل والاستفادة من الفعاليات والماراثونيات الرياضية والتي أطلقتها وزارة الشباب لتشجيع الشباب على الرياضة والانطلاق نحو حب مصر.





وخلال اللقاء أعلن وزير الشباب عن تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات للإهتمام بالشباب والاستفادة من البرامج الجديدة التي تقوم بإعدادها الوزارة لتحقيق الإستفادة بالشباب في كافة انحاء الجمهورية مؤكداً أن إنطلاق مارثون يلا نجري اليوم بمدينة العاشر من رمضان فرصة لتجميع أكبر عدد من الشباب للتقريب بينهم في إقامة مشروعات هادفة تخدم المجتمع في قطاع الرياضة والقطاعات المختلفة تساهم وبشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.





ونوه بأن الوزارة ستقوم بإعداد مشروع عن كيفية تأسيس مشروعات صغيرة و ذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





واختتم الوزير حديثه، مع الشباب، مؤكداً أن لدينا رئيس جمهورية استطاع أن يعبر بالوطن ببر الأمان والاستقرار، وهذا يتطلب أن نعمل بمنتهى القوة والجدية لنثبت للعالم أننا قادرين على بناء بلدنا والدفاع عنها.



