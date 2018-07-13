"الشيخ وحمودي" يغيبان عن مران الأهلي





غاب كلا من أحمد الشيخ وأحمد حمودي؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي صباح اليوم الجمعة.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها الثلاثاء القادم في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وخاض لاعبو الأهلي مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى برج العرب صباح غدٍ السبت للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة تاونشيب بطل بوتسوانا.



