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"الصحة" تكشف تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص على طريق السخنة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:57 ص
الصحة تكشف تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص على طريق السخنة
صورة أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور لبيب محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن حادث انقلاب ميكروباص على طريق السخنة الذي وقع في السادسة صباح اليوم أسفر عن مصرع 3 أشخاص، و19 مصابا.

وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، منوهًا بأن هناك 13 حالة من المصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وأوضح أنه جاري نقل 4 حالات إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن هناك طفلين بين مصابين الحادث إحدهما يبلغ عامين، والآخر 8 سنوات.
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