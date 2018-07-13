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تصاميم مجوهرات حديثة لطفلك الصغير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:56 ص
تصاميم مجوهرات حديثة لطفلك الصغير
تصاميم مجوهرات
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إرضاءا للأمهات اللاتي يبحثن عن أناقة أطفالهن الصغار، انتشرت مجموعة متميزة من المجوهرات الحديثة التي تتناسب مع الأطفال الصغار.

وتتميز هذه المجموعة بالاعتماد على مختلف درجات الذهب، هذا فضلا عن الاعتماد على العديد من الرسوم الخاصة بالأطفال، والتي تشبه أشكال الكرتون وغيرها.

ومن بين المجموعة أيضا أشكال ديزني الحديثة وكذلك أشكال الحيوانات بشكل كرتوني رائع ومميز، بما يناسب الطفل ويزيد من جماله.
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