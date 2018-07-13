وزير الشباب ومحافظ الشرقية يتفقدان المبنى الإداري لنادي الصفوة بالعاشر من رمضان (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، المبنى الإداري لنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان والذي يُعد من أكبر الأندية بالمدينة ويساهم في تقديم خدمة اجتماعية ورياضية وثقافية ويُعد من أحد النوافذ المهمة لاستقبال الشباب لتنمية مهاراتهم الرياضية والتثقيفية.





وأوضح المهندس عادل إسماعيل، رئيس مجلس إدارة النادي، أنه من المخطط تحويل النادي لقرية أوليمبية صغيرة من خلال استغلال المساحات الموجودة بالنادي وإقامة صالة ألعاب مغطاة وحمام سباحة أوليمبي ليصبح النادي قرية أوليمبية صغيرة تخدم قطاع كبير من أعضاء النادي وأهالي المدينة.



