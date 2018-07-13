رئيس بلدية لندن عن ترامب: حديثه "مناف للعقل"





قال رئيس بلدية لندن، صادق خان، إن ربط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بين ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة البريطانية والهجرة أمر مناف للعقل، بعد أن انتقد ترامب تعامل خان مع الجريمة وهجمات متشددين.





وأوضح خان، الجمعة: "أن تلقي مسؤولية ذلك على الهجرة من أفريقيا هو في اعتقادي أمر مناف للعقل وعلينا أن ننتقده عندما يفعل ذلك".





وتحدث ترامب لصحيفة "الصن" البريطانية، قائلا: إن "رئيس بلدية لندن قام بمهمة سيئة للغاية في مكافحة الإرهاب"، وتحدث عن الجرائم التي "دخلت المدينة".





وقال ترامب: "أعتقد أنه قام بمهمة سيئة للغاية في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة (...) انظر لكل تلك الأمور المروعة وكل تلك الجرائم التي دخلت المدينة".





ووصل ترامب، الخميس، إلى بريطانيا في زيارة رسمية التقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في وقت تشهد حكومة ماي أزمة من جراء استقالة اثنين من وزرائها.





وتعد الزيارة جزء من جولة أوروبية ستختتم بقمة تاريخية ثنائية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي.



