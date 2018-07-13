مجموعة جديدة مميزة من "سالفاتوري فيراغامو"

استلهمت العلامة التجارية الفاخرة سالفاتوري فيراغامو تشكيلتها لموسم خريف شتاء 2018 من معالم الترف المعاصرة لذلك هي تحتضن القصات الحديثة. تمّ العمل على التصاميم المألوفة الفاخرة لتصبح أكثر بساطةً، تفكّكًا وتمدّدًا. وفضلًا عن ذلك، أضيفت إليها العناصر الوظيفية والمريحة على حدّ سواء.



تحتضن المجموعة الرموز الرسمية ذات الحلّة المعاصرة والأقمشة اللا مثيل لها بما في ذلك الجلد الغني، الصوف الإيطالي، التويد الحريري الثقيل الوزن والقطن الناعم.



أما في ما يخصّ الألوان، فتعتمد قطع التشكيلة الألوان المتنوّعة مثل الأصفر المائل إلى البني، الأحمر، الأزرق الداكن، البيج والزهري. كما وتلعب الأحذية دور نقطة البداية للمجموعة.



تسلّط مجموعة فيراغامو الضوء على القطع الفريدة من نوعها ذات التصميم المبتكر. وتشمل هذه القطع القمصان المصنوعة من التويد الحريري، الصوف، الجلد والشيرلينغ، المعاطف المصنوعة من القطن، المقاومة للمياه، المريحة، البسيطة وذات البطانة المصنوعة من الحرير والمزخرفة بنقشات مخفية، السترات المصنوعة من الصوف والكشمير والجلد على مستوى الأكتاف





