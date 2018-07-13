وزيرة الثقافة ناعية حازم عزمي: له إسهامات في التراجم والعمل المسرحي

تنعي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الدكتور حازم عزمي الذي وافته المنية صباح أمس عن عمر ناهز 49 عامًا في مدينة بلجراد – بصربيا، أثناء حضوره ومشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي للـIFTR "الهيئة الدولية للبحوث المسرحية" بصفته المنسق المساعد لمجموعة المسرح العربي.





وقالت الوزيرة إن الراحل قدم خدمات جليله لوزارة الثقافة من خلال إسهاماته في التراجم والعمل المسرحي، مضيفًة أن الجميع يشهد له بدماثة الخلق وإخلاصة في عمله.





يُذكر أن حازم عزمي تخرج في كلية الأداب، جامعة عين شمس، حصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية والأدب المقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على الدكتوراة من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة، وعَمل مُدرسًا بقسم الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس، وشارك في تنظيم مجموعة عمل المسرح العربي التابعة للإتحاد الدولي للبحوث المسرحية، كما أنه واحدًا من أبرز المُترجمين المتخصصين في النصوص الأدبية.