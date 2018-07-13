خالد حنفي: مصر شهدت إصلاحات اقتصادية ستؤتي ثمارها قريبا

قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة إصلاحات اقتصادية ونهضة تنموية وعمرانية كبيرة سوف تؤتي ثمارها تباعا ويشعر بها المواطن المصري قريبا مما يحسن من مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات والاصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ادت الى زيادة في معدلات النمو وتحسن تدريجيا في الاقتصاد المصري الذي سوف يشهد قفزات كبيرة خلال الفترات القادمة.





جاء ذلك خلال جلسات منتدى الاقتصاد العربي ببيروت والذي افتتحه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان وشهده مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي وفؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق والمهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والسفير المصري بلبنان ونائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية وحاكم مصرف لبنان واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية وخبراء الاقتصاد والاعمال من 20 دولة عربية واجنبية.





وأضاف أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار لتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من طالبي العمل ولذا لابد من استقطاب استثمارات كبيرة لتحقيق معدلات اعلي من النمو الاقتصادي لخلق العدد الكافي من فرص العمل وهذا يتطلب تعزيز الاستقرار السياسي وتوفير سياسات اقتصادية محفزة للنمو ومناخ يوفر الشفافية ووضوح في القوانين وازالة المعوقات امام كافة المستثمرين.



