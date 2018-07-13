حماس تصف لقاءها في مصر بـ"الأكثر أهمية"





قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق صباح اليوم الجمعة، إن لقاء القاهرة ‏بين وفد حماس والمخابرات العامة المصرية انتهى في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.





وأوضح مرزوق في تغريدة له على تويتر، أن "اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة"، واصفاً اللقاء بالأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى.





وكانت حركة حماس أعلنت تلبيتها للدعوة المصرية لاستئناف الحوار ومناقشة تطورات المنطقة، وغادر وفد الحركة يوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح البري، وترأسه عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية.



