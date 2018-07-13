ما لا تعرفه عن أصغر مليارديرة "عصامية"

علي الرغم من سنوات عمرها التي لا تتخطي العشرين إلا أن ثروتها تقدر بحوالي 900 مليون دولار، مما جعل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية «كيلي جينر» تقترب من لقب أصغر مليارديرة «عصامية» في العالم، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية قبل صدور عددها لشهر أغسطس المقبل، والذي تحتل «كيلي جينر» غلافه.



وذكرت المجلة «كما فعلت أختها غير الشقيقة كيم كارديشيان ويست، استغلت جينر كل ما تملكه من أجل تحقيق الشهرة والمال. لكن في حين تشتهر كيم بما مضى، فإن جينر أثبتت مهارة في الرهان على ما هو آت».



وكانت «جينر» قد أطلقت شركة لمستحضرات التجميل في 2016، حيث حققت نجاحًا ضخمًا، من خلال طرح مجموعة من المنتجات التي تستهدف المساعدة في تجميل الشفاه.



وكتبت «جينر» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أمس الأول: «واو لا استطيع أن أصدق أنني على غلاف مجلة فوربس».في الوقت نفسه، انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مجلة فوربس لتعبير «عصامي» مع «جينر»، حيث قالوا: «إنها ثرية منذ نشأتها».





