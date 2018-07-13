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السابع "علمي رياضة": انتظرت مكالمة الوزير.. وأتمنى الالتحاق بالفنية العسكرية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:27 ص
السابع علمي رياضة: انتظرت مكالمة الوزير.. وأتمنى الالتحاق بالفنية العسكرية
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هدى عبدالرازق
 
قال زياد عمر، السابع على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، إنه كان متوقع أن يكون من ضمن أوائل الثانوية العامة، مضيفا أنه كان منتظر مكالمة وزير التربية والتعليم ليبلغه بنجاحه.

وأشار "محمد"، خلال حواره ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، إلى أنه حصل على دروس خصوصية، مضيفا أنه كان يذهب إلى المدرسة ولكن ليس بانتظام حتى يتوفر له الوقت الكافي للمذاكرة.

وأضاف أنه كان يذاكر مادة واحدة في اليوم، ويحرص على ممارسة كرة القدم ساعتين أسبوعيا، لافتا إلى أنه يتمنى أن يلتحق بالفنية العسكرية، وإذا لم يوفق فيها سيلتحق بكلية هندسة طيران.
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