مؤمن على "نار" والأهلي فوق أحمد فتحي

كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن تأكيد مسئولى القلعة الحمراء للاعبين أحمد فتحى ومؤمن زكريا على عدم قبول أى ضغوط من ناحية فتح باب رحيل أى منهما فى الفترة الحالية.





ورفض مسئولو الأهلى بشكل حاسم محاولة من جانب فتحى بزيادة قيمة تعاقده بعد ان طلب زيادة ما يقرب من ٤ ملايين جنيه على القيمة التى جدد بها اللاعب.





كما رفض مسئولو الأهلى فكرة رحيل مؤمن والتأكيد له على أنه حتى فى حالة عدم تجديده بعد هذا الموسم سيستمر لنهاية عقده مع الفريق.





وحذر مسئولو الأهلى لاعبى الفريق الأحمر بالكامل بعدم الانسياق وراء كلام وكلاء اللاعبين والحديث عن عروض لهم وأموال كبيرة والتأكيد على أن هناك حرب هدفها النيل من فريق الأهلى.





وفى سياق متصل حسم الأهلى قيد مؤمن زكريا فى القائمة الإفريقية للفريق الذى يتبقى فيها ٤ أماكن حسم زكريا منها مقعدا ليتبقى ثلاثة أخري.





وأشار محمد يوسف المدرب العام للفريق إلى أنه لم يتم حسم قيد الوافد الجديد المالى ساليف كوليبالى حتى الآن حتى يتم بحث إمكانية جاهزيته للمباراة القادمة يوم ١٧ يوليو المقبل أمام تاونشيب رولز البوتسوانى.





ومن المتوقع أن يكون المقعد الثانى للمدافع أحمد علاء الذى تعاقد معه الأهلى من فريق الداخلية فى أولى صفقاته بالانتقالات الجارية مع الانتظار حتى تتم معرفة موقف الاهلى من التعاقد مع لاعبين جدد وإمكانية قيدهم من عدمه.





واقترب الجنوب إفريقى باكامانى ماهلامبى من الاعارة لاحد فرق بلاده الفترة القادمة بعد التعاقد مع كوليبالى وحسم موقف أزارو بالبقاء بعد عدم إتمام التعاقد مع النادى الصينى.



