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إنشاء ثالث مصنع خاص بإنتاج السيارات من تيسلا في الصين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:14 ص
إنشاء ثالث مصنع خاص بإنتاج السيارات من تيسلا في الصين
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تسعي شركة تيسلا لإنشاء المصنع الثالث للشركة في مدينة شنجهاي الصينية، يحمل اسم Gigafactory 3 والذي سيكون قادرًا على إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا.

وأوضحت الشركة، أن المصنع يحتضن أيضًا مركزًا للأبحاث والتطوير ومركزًا للمبيعات، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السيارات التي سينتجها المصنع الجديد ولكن أقرب التوقعات إلى نقل موديل 3 هناك كونها السيارات الأقل تكلفة والأنسب للسوق الصيني، ومن المحتمل أيضًا إعلان تيسلا عن سيارات حصرية للسوق الأكبر في آسيا


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