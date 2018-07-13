سيرينا ويليامز: رقم كورت لا يشغلني

قالت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، اليوم الخميس، أنها لم تفكر قط "ولو لمرة واحدة" خلال بطولة ويمبلدون للتنس، في معادلة رقم اللاعبة الأسترالية مارجريت كورت، الوحيدة الحاصلة على 24 لقبا لبطولات الجراند سلام.





وأضافت "لأكون صريحة، لم أفكر قط ولو لمرة واحدة خلال البطولة في ذلك الأمر، وفي الحقيقة نسيت ذلك الأمر تماما".





وتبتعد سيرينا بلقب واحد عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت في عدد مرات الفوز بـ"الجراند سلام" وهو 24 لقبا.





وسيكون أمامها الفرصة لمعادلة الرقم في حال فوزها بنهائي ويمبلدون، السبت المقبل، أمام الألمانية أنجليك كيربر.





وأوضحت سيرينا "أعتقد أن ذلك أمر جيد، لقد كانت هناك الكثير من الضغوطات أثناء محاولتي الحصول على اللقب الـ18، وبعد ذلك زادت الضغوط بشكل أكبر، ولكن كما قلت في العامين الماضيين، لا أريد أن أقيد نفسي".





وأضافت "إنه مجرد رقم، وأنا أريد الحصول على أكبر قدر ممكن من الألقاب، ولا تزال لدي مباراة لأفوز بها، ولذا لست موجودة بعد".





وأكدت سيرينا أنه كانت هناك أوقاتا كثيرة لم تستطع فيها المشي إلى صندوق البريد الخاص بها والمتواجد في منزلها، وأرجعت ذلك بسبب أربعة عمليات جراحية أجرتها.



