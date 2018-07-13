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قرار صادم من رئيس الاتحاد الأرجنتيني

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:25 ص
قرار صادم من رئيس الاتحاد الأرجنتيني
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وكالات
 
قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، إن خورخي سامباولي "لديه عقد" كمدرب للمنتخب الوطني، متجنباً التطرق إلى استمرار الأخير في منصبه عقب الإقصاء من ثمن نهائي مونديال روسيا على يد المنتخب الفرنسي.



بالمثل، لم يرغب تابيا في الحديث حول وجود سامباولي في قيادة منتخب الناشئين تحت 20 عاماً في بطولة لالكوديا بمدينة فالنسيا الإسبانية، والتي ستجرى خلال الفترة بين 28 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.



وبسؤاله حول مستقبل سامباولي، اكتفى تابيا بالقول إن "لديه عقدا" وإنه "مدرب المنتخب الوطني".



جدير بالذكر أن تابيا كان له تصريح طبق الأصل في أبريل 2017، قبل أيام من الاستغناء عن خدمات المدرب السابق إدغاردو باوزا.
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