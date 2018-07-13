تأهل برايان وسوك لنهائي زوجي الرجال في ويمبلدون

تأهل الأسطورة الأمريكي مايك برايان إلى أول نهائي للزوجي ضمن البطولات الأربع الكبرى في التنس بدون شقيقه بوب، اليوم الخميس، بعدما تفوق مع زميله جاك سوك على البريطاني دومينيك إنجلوت والكرواتي فرانكو سكوجور، في مواجهة مثيرة من خمس مجموعات في ويمبلدون.





وحصل الشقيقان الأمريكيان على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي، لكن بوب عانى من إصابة في أعلى الفخذ ليتعاون مايك مع الأمريكي سوك في منافسات الزوجي في ويمبلدون.





وبمجرد وصوله للدور قبل النهائي، ضمن برايان (40 عاما) استعادة صدارة التصنيف العالمي على صعيد الزوجي، وأصبح أكبر رجل يصل للمركز الأول.





وتفوق برايان وسوك بنتيجة 6-3 و6-1 و6-7 و6-7 و6-4 في انتظار مواجهة الفائز من مباراة تجمع الثنائي رافين كلاسين (جنوب أفريقيا) وزميله مارك فينوس (نيوزيلندا)، ضد البريطاني جو ساليسبري والدنماركي فريدريك نيلسن.



