عرض "بلاش تبوسني" لمدة أسبوع في دبي
الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:29 ص
شيماء عطية
كشفت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، عن عرض فيلم "بلاش تبوسني" في دبي لمد أسبوع ابتدءًا من أمس الخميس وحتى الأربعاء ١٨ يوليو الجاري، وذلك في تغريدة لها عبر موقع "تويتر".
فيلم "بلاش تبوسني" تأليف وإخراج أحمد عامر، ويشارك في بطولته كل من " ياسمين رئيس، ألفت إمام، محمد مهران، سوسن بدر".
#بلاش_تبوسني في #دبي لأسبوع واحد 🙂 https://t.co/xzedt1ZArd— Yasmin raeis (@yasminraeis) July 12, 2018
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