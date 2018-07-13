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عرض "بلاش تبوسني" لمدة أسبوع في دبي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:29 ص
عرض بلاش تبوسني لمدة أسبوع في دبي
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شيماء عطية
 

كشفت الفنانة الشابة ياسمين رئيس، عن عرض فيلم "بلاش تبوسني" في دبي لمد أسبوع ابتدءًا من أمس الخميس وحتى الأربعاء ١٨ يوليو الجاري، وذلك في تغريدة لها عبر موقع "تويتر".


فيلم "بلاش تبوسني" تأليف وإخراج أحمد عامر، ويشارك في بطولته كل من " ياسمين رئيس، ألفت إمام، محمد مهران، سوسن بدر".


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