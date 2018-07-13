انتصار سهل يلحق سيرينا بكيربر في نهائي ويمبلدون

واصلت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز، حملتها الناجحة في بطولة ويمبلدون، بعدما تأهلت للمباراة النهائية في منافسات فردي السيدات، اليوم الخميس.





وتغلبت وليامز، التي تتطلع للفوز باللقب للمرة الثامنة في مسيرتها الرياضية، على الألمانية جوليا جورجيس بسهولة بالغة، بنتيجة 6/2 و6/4.





وضربت وليامز موعدا ناريا في المباراة النهائية للبطولة، بعد غد السبت، مع الألمانية أنجيليكه كيربر، التي فازت على اللاتفية يلينا أوستابينكو، بنتيجة 6/3 و6/3، في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.





وتعد هذه المباراة النهائية الأولى لوليامز (36 عاما)، في إحدى بطولات جراند سلام، منذ تأهلها لنهائي بطولة أستراليا العام الماضي، التي توجت خلالها بلقبها الثالث والعشرين في المسابقات الكبرى، قبل أن تقرر الابتعاد مؤقتا عن ملاعب التنس بسبب حملها.





وفي المقابلة الأخرى، لم تواجه كيربر أدنى معاناة في اجتياز عقبة أوستابينكو، لتفوز عليها بمجموعتين نظيفتين.





وكانت أوستابينكو (21 عاما) تخوض أول مباراة لها، في الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون، وبكل وضوح أثرت الضغوط عليها، حيث خسرت المباراة في 67 دقيقة فقط.





بينما كانت كيربر، التي فازت بلقبي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة في 2016، هادئة للغاية، وتمكنت من تحقيق الفوز بسهولة.





يذكر أن هذه هي المباراة النهائية الرابعة للاعبة الألمانية، في بطولات جراند سلام.



