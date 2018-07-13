التحقيق مع فيرداسكو وماريرو بسبب تلاعب محتمل في ويمبلدون

يخضع اللاعبان الإسبانيان فرناندو فيرداسكو وديفيد ماريرو، للتحقيق بسبب تلاعب محتمل في نتيجة مباراتهما بالدور الأولى من منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون، أمام الثنائي المكون من الأرجنتيني ليوناردو ماير والبرتغالي جواو سوزا.





وكانت محطة أسترالية، قد كشفت عن التحقيق بشأن مباراة زوجي، لكن صحيفة نيويورك تايمز، أكدت اسمي الضالعين في الأمر.





ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتورط فيها ماريرو، في أمر مثل هذا، إذ خضع للتحقيق بسبب تلاعب محتمل في مباراة زوجي مختلط في أستراليا المفتوحة 2016، مع مواطنته لارا أروابارينا.