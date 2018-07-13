اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة





اعتقلت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، في ناد للتعري بأوهايو، بعد اتهامها بالسماح لرواده بلمسها في انتهاك لقانون الولاية، وذلك وفق ما أعلن محاميها الخميس.





وبينما كانت دانيلز تقدم عرضا في نادي "سيرينز" للتعري بكولومبوس، لمسها بعض الرواد بطريقة "عادية" لا يوجد فيها تحرش، كما صرح محاميها، مايكل أفيناتي، لوكالة "أسوشيتد برس".





ولكن قانون ولاية أوهايو المعروف باسم "قانون الدفاع عن المجتمع"، يحظر على أي شخص ليس من أفراد العائلة أن يلمس راقصة عارية أو شبه عارية.





وقال أفيناتي إن دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، محتجزة لدى الشرطة ومن المتوقع أن تواجه جنحة.





وأضاف: "من العبث أن يتم إنفاق موارد إنفاذ القانون لإجراء عملية سرية متعلقة بزبائن يلمسون مؤدين في ناد للتعري بطريقة غير جنسية".





وكانت دانيلز قد ادعت أنها مارست الجنس مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في عام 2006 عندما كان متزوجا، وهو ما نفاه الأخير.





ورفعت الممثلة دعوى على ترامب ومحاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، وسعت إلى إبطال اتفاق لعدم الإفصاح كانت قد وقعته قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2016.







