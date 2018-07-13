أمير طعيمة ينتقد الساخرين من زواج معز مسعود وشيري عادل





انتقد الشاعر الغنائي أمير طعيمة، تعليقات المصريين الساخرة من إعلان زواج الداعية الاسلامي الشاب معز مسعود والفنانة شيري عادل، لافتًا إلى أن الزواج عقد بين طرفين ولا يشترط أخذ رأي الكوكب فيه".





وكتب "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏هو السوشيال ميديا في الكوكب ده كله زي مصر والوطن العربي، يعني الناس بيعلقوا يوميًا على كل نفس شارد بما في ذلك التصرفات اللي مفترض أنها طبيعية أو شخصية!".





‏وأضاف: "معلوماتي أن الزواج عقد بين طرفين ومش مطلوب منهم ياخدوا رأي الكوكب قبل ما يرتبطوا".

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‏انت بتحلل و تقبل و ترفض بصفتك إيه ؟".