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تردد قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS" الناقلة لنهائي كأس العالم مجانًا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:40 ص
تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS الناقلة لنهائي كأس العالم مجانًا
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منى العوضي
 

 

قررت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، نقل مباراة فرنسا وكرواتيا في مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2018 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.

 

يخوض منتخب فرنسا مباراة غاية في الصعوبة أمام كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 على أرضية ملعب "لوجنيكي".

 

نجح منتخب فرنسا في التأهل للمباراة النهائية بعد أن تغلب على بلجيكا بهدف دون رد أما كرواتيا فقد تفوقت على انجلترا بهدفين مقابل هدف.

 

وستنقل المباراة النهائية لكأس العالم بين فرنسا وكرواتيا عبر القناة المفتوحة على التردد: 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

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