هل يصلح فرجاني ساسي ما أفسده "العابدي وبن ذكري" مع الزمالك؟ (تقرير)

نجح نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الحصول على خدمات لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي قادمًا من صفوف النصر السعودي.

ويعتبر "ساسي" صاحب الـ 26 عامًا، من اللاعبين المميزين في خط الوسط ولديه قدرة على نقل الكرة بشكل جيد لخط هجوم الفريق والمساندة الهجومية والدفاعية أيضا.

واحترف في صفوف نادي الزمالك عدد قليل من اللاعبين التونسيين، لكن تجربتهم مع الأبيض لم تكن موفقة على عكس تألق آخرين مع المنافس التقليدي النادي الأهلي فقد ظهر بوجلبان ومعلول بشكل مميز للغاية مع الأحمر.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" تجربة 3 لاعبين من تونس لعبوا في صفوف الزمالك قبل فرجاني ساسي:

1- وسام العابدي:

انتقل العابدي إلى نادي الزمالك عام 2007 قادمًا من الصفاقسي واعتمد عليه بشكل أساسي مدرب الأبيض وقتها هنري ميشيل لكن سرعان ما تغيرت الأمور وعاد لدكة البدلاء بعد رحيل الفرنسي.

لم يفز اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، بأي بطولات مع الزمالك وخاض فقط 17 مبارة وسجل هدف وحيد، وعاد العابدي إلى تونس عام 2009 ليلعب في صفوف الترجي.

2- يامن بن ذكري:

لعب المدافع التونسي في صفوف الزمالك لمدة موسم واحد (2006 - 2007) ولكنه لم يُوفق مع الأبيض بسبب بعض الأزمات الإدارية والفنية التي عانى منها النادي ولم يظهر سوى في 16 مباراة فقط.

خاض بن ذكري مبارياته مع الزمالك تحت قيادة البرتغالي كاجودا ثم الفرنسي هنري ميشيل، ثم الهولندي رود كرول واستغنى عنه النادي بعدما فشل في تقديم مردود قوي ولم يحقق بطولات مع الأبيض.

انتقل بن ذكري عقب رحيله عن الزمالك، إلى أندية أخرى مثل؛ الرفاع البحريني وباستيا الفرنسي ثم الشمال القطري والوحدة الليبي والسالمية الكويتي.

3- حمدي النقاز:

انضم حمدي النقاز ظهير أيمن النجم الساحلي التونسي إلى نادي الزمالك، لمدة 3 سنوات ونصف، في يناير الماضي ليكون ثالث لاعب تونسي ينضم للقلعة البيضاء.

لعب النقاز مع الزمالك منذ انضمامه 13 مباراة بواقع (1200) دقيقة حيثُ خاض 10 مباريات في الدوري وله 3 أسيست لزملائه بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس مصر وصنع هدف وحيد.

حقق النقاز مع الأبيض بطولة كأس مصر ولعب (120) دقيقة في المباراة الأخيرة أمام سموحة في شهر مايو الماضي.